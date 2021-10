Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Διασκέδασε με σέξι look στον Νίκο Βέρτη

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έχει ένα γεμάτο επαγγελματικά πρόγραμμα αυτή τη σεζόν ενώ τη βλέπουμε κάθε Σάββατο στο Just the 2 of us με την Κατερίνα Λιόλιου, κάνοντας αισθητή την παρουσία της.

Ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr την εντόπισε και την απαθανάτισε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης και ήταν πιο σέξι και όμορφη από ποτέ.....

