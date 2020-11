Ανταλλάζουν εξώδικα ο Νίκος Κοκλώνης με τη Ραχήλ Μακρή - Τι συνέβη

Μία διαμάχη έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Νίκο Κοκλώνη και τη Ραχήλ Μακρή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου στην εκπομπή «Happy Day», καθώς η πρώην βουλευτής κατηγορεί την παραγωγή του μουσικού σόου ότι δεν έχει λάβει το χρηματικό ποσό που ήταν καταγεγραμμένο στη σύμβασή της για τη συμμετοχή της στο Just the 2 of us.

