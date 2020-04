Emma Thompson και Paul McCartney ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

Η Emma Thompson και ο Paul McCartney ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν δύο φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες κατά της πανδημίας του κορωνοϊού. Πιο συγκεκριμένα οι δύο καλλιτέχνες έγραψαν επιστολές αγάπης προς το βρετανικό σύστημα υγείας για το βιβλίο με τίτλο «Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You» .

«Όλοι μας οφείλουμε τόσα πολλά στο NHS. Είναι το μοναδικό και μεγαλύτερο επίτευγμά μας ως έθνος. Πάντα εκεί για εμάς και τώρα περισσότερο από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συγγραφέας Adam Kay ο οποίος έχει επιμεληθεί το βιβλίο.

