Γιώργος Λιβάνης: Η απάντησή του στη φημολογούμενη σχέση του με την Χριστίνα Βραχάλη!

Tο πρωί της Δευτέρας ο Γιώργος Λιβάνης και ο Μάριος Πρίαμος βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Ευτυχείτε».

Ο τραγουδιστής μεταξύ άλλων απάντησε στις φήμες που τον θέλουν να είναι σε σχέση με την Χριστίνα Βραχάλη, με την οποία ήρθαν αρκετά κοντά λόγω του ust The 2 Of Us.

«Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Γράφουνε αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Όχι, όχι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, προς το παρόν. Και για να πω εγώ ότι ισχύει κάτι για τον έρωτα πρέπει να είμαι πολύ σίγουρος. Δε μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Μου αρέσει πιο πολύ να μιλάω για τη δουλειά μου» είπε ο Γιώργος Λιβάνης.

