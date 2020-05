Η αναφορά του Drake για την Ελλάδα μέσα από το νέο του τραγούδι

Ο Drake σε ένα live που έκανε πρόσφατα στον λογαριασμό του στο Instagram έδωσε μια γεύση στους θαυμαστές του από από μερικά καινούργια τραγούδια του.

Ο διάσημος ράπερ σε ένα από αυτά τα τραγούδια έκανε και μία μικρή αναφορά στην Ελλάδα.

«We could stop at Gucci/Stop at Louie V (yeah)/Come with me/Fly you out to Greece/Full speed in Louie V (yeah)/Come with me/Fly you out to Greece», ακούγεται να τραγουδά ο Drake, πριν ξεκινήσει να μιλά στα Γαλλικά.

Περισσότερα στο govastileto,gr