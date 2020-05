Οι αποκαλύψεις της Kris Jenner για την σχέση της με τον Corey Gamble

H Kris Jenner σε ένα από τα νέα επεισόδια του Keeping up with the Kardashians προσχώρησε σε πολύ προσωπικές αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση της με τον Corey Gamble.

Αυτό λοιπόν, στο οποίο επικεντρώνεται ξεκάθαρα η Kris είναι η ερωτική της ζωή με την αμηχανία των κοριτσιών της σε πολλά επεισόδια των Keeping up with the Kardashians να είναι εμφανής.

Έτσι, η Kris αποκαλύπτει στην καλύτερή της φίλη Faye Resnick ότι είναι συνεχώς σε διάθεση για σεξ και ότι ο Gamble είναι πάντα τόσο σέξι που τον θέλει. Η Resnick επικρότησε την επιλογή της φίλης της να είναι τόσο ανοιχτή για τα συναισθήματά της και αυτό ήταν κάτι που η Kris ήθελε να ακούσει.

