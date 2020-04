Η διαδικτυακή συναυλία των Rolling Stones από τα σπίτια τους

Πριν από λίγες ημέρες οι Rolling Stones πραγματοποίησαν μία online συναυλία, χωρίς ειδικά εφέ, φωτισμούς και κυρίως χωρίς live κοινό, αλλά με εκατομμύρια κόσμου να τους παρακολουθεί ζωντανά από το σπίτι.

Έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια από τη στιγμή που οι «γερόλυκοι της Ροκ» ερμήνευσαν για πρώτη φορά το κλασικό, πλέον, κομμάτι τους «You can't always get what you want». Όπως τότε, αλλά τώρα χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλον, από το σπίτι του ο καθένας, ερμήνευσαν με το ίδιο πάθος το κομμάτι και πριν από λίγες ώρες, συμμετέχοντας και αυτοί στην παγκόσμια συναυλία, που διοργάνωσε η Lady Gaga, το «One World: Together At Home».

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr