Η εξομολόγηση της Oprah Winfrey: «Από τα 9 μέχρι τα 12, βιαζόμουν από τον 19χρονο ξάδελφό μου»

Για το δικό της προσωπικό τραύμα μίλησε η Oprah Winfrey, στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς της AppleTV+, σε συνεργασία με τον Πρίγκιπα Harry, «The Me You Can't See».

Η 67χρονη παρουσιάστρια αποκάλυψε τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε ως νεαρό κορίτσι, όταν βίωσε τον πόνο του βιασμού από τον ξάδερφό της κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας.

«9 και 10 και 11 και 12 ετών, βιαζόμουν από τον 19χρονο ξάδελφό μου. Δεν ήξερα καν τι ήταν ο βιασμός. Σίγουρα δεν ήξερα τη λέξη. Δεν είχα ιδέα τι ήταν το σεξ. Δεν είχα ιδέα από πού προέρχονταν τα μωρά. Δεν ήξερα καν τι μου συνέβαινε. Είναι κάτι που το δέχτηκα », είπε η Winfrey, λέγοντας ότι ο βιασμός της ,της έδωσε ένα απίστευτο μάθημα: «ότι ένα κοριτσάκι δεν είναι ασφαλές σε έναν κόσμο γεμάτο άντρες».

