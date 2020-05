J2US: Η αυστηρή παρατήρηση του Φασουλή στη Σπυροπούλου

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Χρήστος Ζώτος στο δεύτερο live του J2US τραγούδησαν το «Έλα μου».

Η γνωστή παρουσιάστρια ήταν καλύτερη από την προηγούμενη φορά, κάτι που της επεσήμαναν και οι κριτές, ωστόσο, το highlight της εμφάνισής της στο Just The 2 Of Us ήταν αναμφίβολα η αυστηρή παρατήρηση που της έκανε ο Σταμάτης Φασουλής.

ΣΤ.Φ.: Μη με ξαναπλησιάσεις όπως την άλλη φορά στην τηλεόραση, γιατί δεν ήταν ευγενικό την ώρα που μιλάω στην τηλεόραση να έρθεις και να μπεις…

Κ.ΣΠ.: Συγγνώμη!

ΣΤ.Φ.: Μιλάνε δύο άνθρωποι στην τηλεόραση και αγκαλιάζεις τον έναν και τους διακόπτεις για να πεις “είστε αυστηρός μαζί μου” στην κάμερα; Αν και ήσουν πολύ γλυκιά…

Κ.ΣΠ.: Συγνώμη! Δεν υπήρχαν τότε τα μέτρα ασφαλείας.

ΣΤ.Φ.: Το ξέρω. Δεν είναι θέμα μέτρων ασφαλείας, είναι μέτρα συμπεριφοράς. Σε φιλώ πολύ!

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr