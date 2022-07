«Ξαναχτύπησε» ο Στέφανος Τσιτσιπάς

«Φωτιά» έχουν πάρει για ακόμη μία φορά τα πληκτρολόγια των χρηστών του Twitter μετά και τη νέα ανάρτηση του τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στη νέα του ανάρτηση, αναφέρθηκε στο πόσο γρήγορα κυλάει ο μήνας από τη στιγμή που πληρώνει ενοίκιο, εξηγώντας πως δεν το είχε συνειδητοποιήσει.

«I never realised how short an actual month is until I started paying rent», έγραψε στα αγγλικά, το οποίο μεταφράζεται: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πόσο σύντομος είναι ένας μήνας μέχρι που άρχισα να πληρώνω ενοίκιο».