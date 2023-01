Lisa Marie Presley: Ο γάμος με τον Michael Jackson ο εθισμός στα ναρκωτικά και η αυτοκτονία του γιου της

Επιμέλεια: Τζένη Γιαννίνου

Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος από ανακοπή καρδιάς της μοναχοκόρης του Elvis Presley, Lisa Marie Presley, το βράδυ της Πέμπτης (12/1) σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Η σταρ βρέθηκε χωρίς ανταπόκριση στην κρεβατοκάμαρά της, στο σπίτι της στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, το πρωί της Πέμπτης και την ίδια περίπου ώρα έφτασε ο πρώην σύζυγός της Danny Keough, ο οποίος επίσης ζει στο ακίνητο, και της έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Η Lisa Marie, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αλλά ήταν πλέον αργά.

Δύο ημέρες νωρίτερα, την περασμένη Τρίτη , η Lisa Marie Presley έδωσε το «παρών» στις Χρυσές Σφαίρες, όπου ο ηθοποιός Austin Butler βραβεύτηκε για τον ρόλο του στη βιογραφική ταινία «Έλβις».

Στην τελετή απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες, η Lisa Marie Presley πήγε μαζί με την μητέρα της Priscilla Presley.

Η παρουσία της 54χρονης κόρης του βασιλιά του rock and roll χαρακτηρίστηκε από πολλά διεθνή ΜΜΕ «ασταθής», καθώς εμφανίστηκε να παραπατά.

Lisa Marie Presley was rushed to the hospital on Thursday after reportedly suffering cardiac arrest. Just two days ago, she appeared a bit unsteady on the red carpet at the #GoldenGlobes.

The latest: https://t.co/juXPWBQj4G pic.twitter.com/mxkEp98rSU

— ExtraTV (@extratv) January 12, 2023