Μουσική και λάμψη στα MTV Europe Music Awards 2019

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα MTV Europe Music Awards 2019, ένα εκρηκτικό θέαμα γεμάτο μουσική και λάμψη. Η εφετινή τελετή έλαβε χώρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο FIBES στη Σεβίλλη.

Οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η τραγουδίστρια Becky G και το «παρών» στο event έδωσαν αρκετά λαμπερά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους μεγάλους νικητές της βραδιάς:

BEST U.S. ACT: Taylor Swift

BEST CANADIAN ACT: Johnny Orlando

BEST VIDEO: Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco, "ME!"

BEST ARTIST: Shawn Mendes

BEST SONG: Billie Eilish, "bad guy"

BEST COLLABORATION: ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, "Con Altura"

BEST NEW: Billie Eilish

BEST POP: Halsey

BEST LIVE: BTS

BEST ROCK: Green Day

BEST HIP-HOP: Nicki Minaj

BEST ALTERNATIVE: FKA twigs

BEST ELECTRONIC: Martin Garrix

BEST LOOK: Halsey

BIGGEST FANS: BTS

BEST PUSH: Ava Max

BEST WORLD STAGE: Muse: Bilbao, Spain 2018

BEST U.K. & IRELAND ACT: Little Mix (Social Wildcard Winner)

