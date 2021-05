Μπορεί μέχρι χτες οι φήμες να ήθελαν τον τηλεοπτικό Mr Big του «Sex and The City», Chris Noth να μην συμμετέχει στην επερχόμενη αναβίωση της σειράς, με τίτλο «And Just Like That», ωστόσο πριν από λίγες ώρες, η HBO Max επιβεβαίωσε ότι ο 66χρονος ηθοποιός θα είναι στα νέα επεισόδια!

