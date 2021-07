Πέθανε η γυναίκα - είδωλο της Ιταλικής τηλεόρασης, Ραφαέλα Καρά

Πέθανε σε ηλικία 78 χρονών η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια,παρουσιάστρια και ηθοποιός, η γυναίκα-είδωλο της ψυχαγωγίας στην Ιταλία, Ραφαέλα Καρά.

Η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελόνι, όπως ήταν το αληθινό της όνομα, γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου του1943 στη Μπολόνια. Η πρώτη της επιτυχία ήταν το τραγούδι «Tuca Tuca», σύνθεση του για χρόνια συνεργάτη και συντρόφου της Gianni Boncompagni. Άλλες επιτυχίες της ήταν το «Tanti Auguri» (γνωστό και με τον ισπανικό του τίτλο «Para Hacer Bien el Amor Hay que Venir al Sur»), το «A far l'amore comincia tu» (που αποτελεί και τη μοναδική της είσοδο στα βρετανικά charts με τον τίτλο «Do It, Do It Again»).

H Καρά έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Το Εξπρές» του φον Ράιαν του 1965 με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Τρέβορ Χάουαρντ και σε δεκάδες άλλες ταινίες από το 1952 έως το 1983.To 1969-1970 γνωρίζει τεράστια τηλεοπτική επιτυχία με το σόου «Io Agata e tu» με τους Nino Taranto και Nino Ferrer, όπου λανσάρει ένα νέο τύπο, σύγχρονης και εκρηκτικής showgirl.

Το φθινόπωρο του ίδιου έτους τη βρίσκει στο Canzonissima όπου προκαλεί σκάνδαλο με τον ακάλυπτο αφαλό της την ώρα που τραγουδάει για τους τίτλους της εκπομπής, την επιτυχία «Ma che musica maestro»!

Την επόμενη χρονιά ξανά στο Canzonissima, λανσάρει το περίφημο «tuca» και τραγουδάει το «Chissà se va». Τη δεκαετία του 70 γίνεται γνωστή και στην Ισπανία και η επιτυχία των τραγουδιών της κάνει την ισπανική τηλεόραση TVE να της προσφέρει μια δική της εκπομπή.

Αφιέρωμα του Guardian πριν από έναν χρόνο σημείωνε για την Καρά ότι έμαθε στην Ευρώπη τη χαρά του σεξ. Ό,τι ήταν οι Abba για τη Σουηδία ήταν η Καρά για την Ιταλία. Η καριέρα της διήρκεσε περίπου 60 χρόνια ενώ υπήρξε είδωλο προσφέροντας στις γυναίκες απελευθέρωση στην κρεβατοκάμαρα. Τραγουδούσε «Σε θέλω - Ti voglio» και προκαλούσε επανάσταση καθώς προέτρεπε τις γυναίκες να διεκδικούν τα θέλω τους.

Για να αντιληφθεί κάποιος το πόσο πρωτοπόρα ήταν και ότι εκείνη πρώτη εξέφρασε τη σεξουαλική απελευθέρωση της γυναίκας στη μουσική, αξίζει να σημειωθεί ότι η δική της επιτυχία ήρθε πριν από το ηδονιστικό «Ι feel love» της Ντόνα Σάμερ και τον ντίσκο «ύμνο» της Σερ «Take Me Home» με σέξι αποχρώσεις.

Προηγήθηκε τουλάχιστον μία δεκαετία από το «She Bop» της Σίντι Λόπερ που έκανε λόγο για αυτοϊκανοποίηση και 15 χρόνια από το Erotica της Μαντόνα. Η Καρά ενθάρρυνε τις Ευρωπαίες γυναίκες να έχουν πρωτοβουλία στο σεξ και σίγουρα αυτό στις δεκαετίες ’60 και ’70 δεν ήταν κάτι συνηθισμένο.

Το 1983 παρουσίαζε μια πρωτότυπη εκπομπή, το «Pronto Rafaella», όπου απαντούσε ζωντανά στον αέρα σε τηλεφωνήματα ακροατών.

Σε μία από τις εκπομπές της, χόρεψε συρτάκι με τον Ντέμη Ρούσο

Το 2008, επιστρέφει και πάλι στα τηλεοπτικά πλατό με ένα νέο σόου που φέρνει οικογένειες κοντά μετά από δεκαετίες και σπάει για άλλη μία φορά τα μηχανάκια τηλεθέασης. Παράλληλα ασχολείται και με τη συγγραφή βιβλίων για παιδιά και ένα βιβλίο συνταγών.

Όταν χόρευε με τον Μαραντόνα

Η Ραφαέλα Καρά ήταν το χρυσό κορίτσι της τηλεόρασης. Ό,τι και να έκανε στην τηλεόραση, γνώριζε μεγάλη επιτυχία. Ακόμα και πρόσφατα, που συμμετείχε σε μουσικό talent show της Ιταλίας, το κοινό απέδειξε πως παρ΄ όλη την προχωρημένη ηλικία της, την αγαπούσε πολύ.

Με την είδηση του θανάτου της, όλα τα κανάλια της ιταλικής τηλεόρασης διέκοψαν το πρόγραμμά τους και πρόβαλαν ειδικά αφιερώματα στην «εθνική Ραφαέλα», την Raffaella Nazionale.

«Η Ραφαέλα μας άφησε, πήγε σε έναν καλύτερο κόσμο, όπου η ανθρωπιά της, το μοναδικό της χαμόγελο και το εξαιρετικό της ταλέντο θα λάμπουν για πάντα», έγραψε ο πρώην χορευτής και σκηνοθέτης Σέρτζιο Γιαπίνο, επί σειρά ετών σύντροφος της μεγάλης αυτής Ιταλίδας.

Η είδηση του θανάτου της είναι πρωτοσέλιδο σε όλα τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης: