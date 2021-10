Πρωτοσέλιδο στους «The Times» η Victoria Hislop λίγο πριν την πρεμιέρα του «Dancing With The Stars»

Στον φετινό κύκλο του «Dancing With The Stars» με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά, μία από τις συμμετοχές που έκαναν αίσθηση ήταν αυτή της συγγραφέως Victoria Hislop. Μάλιστα η συμμετοχή της προκάλεσε το ενδιαφέρον των βρετανικών ΜΜΕ.

Η Βρετανίδα συγγραφέας του best seller «Το Νησί» φιγουράρει μέσα στο φόρεμα χορού στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «The Time», λίγο πριν από την πρεμιέρα του «Dancing With The Stars» την ερχόμενη Κυριακή.

Περισσότερα στο govastileto.gr