Το «έκαψε» η Τερέζα Μέι μετά την παραίτηση Τζόνσον

Δεν πρόλαβε καν να μαζέψει τα πράγματά του από την Ντάουνιγνκ Στριτ ο Μπόρις Τζόνσον μετά από την χτεσινή του παραίτηση και η Τερέζα Μέι ξεκίνησε τους… χορούς.

Συγκεκριμένα, η Τερέζα Μέι, φόρεσε ένα σικάτο φόρεμα στο αγαπημένο της πορτοκαλοκόκκινο, συμπλήρωσε το ντύσιμο με δυο τρεις σειρές από πέρλες και τα απαραίτητα εντυπωσιακά γοβάκια της και εθεάθη να χορεύει ανέμελα σε συναυλία που παρακολούθησε με τον - επίσης κομψό με το βραδινό του ένδυμα - σύζυγό της στο Φεστιβάλ Henley.

#TheresaMay at Henley Regatta today … living her best life and proving that revenge really is a dish best served ice cold 😂😂😂#BorisResigns #GTTO

Let’s get them all out next !#ToriesOut pic.twitter.com/7KimC1mJwn