Χριστίνα Παππά: «Πήρα τέτοια στεναχώρια που δεν θα ξαναέπαιρνα μέρος στο J2US»

H κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Not» βρέθηκε στις πρόβες για τον μεγάλο τελικό του Just the 2 of us και συνάντησε όλους τους πρωταγωνιστές του show.

Μεταξύ αυτών ήταν και η Χριστίνα Παππά, η οποία αποκάλυψε πως πλέον τη φωνάζουν Λοκίτα και πως δεν θα ξαναέπαιρνε μέρος στο Just the 2 of us.

