Για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα και τον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκαν ο ίδιος και η Βίκυ Σταυροπούλου το ευχάριστο νέο μίλησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην οικογένειά του, αλλά και στην ιδιαίτερη χαρά που έχει προκαλέσει η εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα.

«Νιώθω χαρούμενος που είναι η Δανάη τόσο χαρούμενη και τόσο ευτυχισμένη. Μας είπε ότι περιμένει παιδί. Εγώ ήμουν ο πιο ψύχραιμος από όλους. Η μαμά (Βίκυ Σταυροπούλου) δεν ήταν πολύ ψύχραιμη. Έκανε σαματά, ρε παιδί μου, ναι, συγκινήθηκε η Βίκυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μάλιστα, δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει όταν έρθει το μωρό, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα αναλάβει και εκείνος τον ρόλο του… ετοιμοπόλεμου παππού.

«Αν χρειάζεται θα το κρατήσω κι εγώ, αλίμονο. Είμαι ετοιμοπόλεμος. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Φτύστε μας», πρόσθεσε με χιούμορ.

Govastiletto.gr – Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για Δανάη Μπάρκα: «Είναι ένα παιδί με δύο μπαμπάδες»