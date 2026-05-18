Η Έφη Παπαθεοδώρου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», με αφορμή τη συνεργασία τους στη συλλογή αφηγημάτων «Καστρωμένες».

Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, η Φαίη Σκορδά τη ρώτησε για την υγεία της, με την αγαπημένη ηθοποιό να αποκαλύπτει πως είχε ένα μικρό ατύχημα στο μάτι.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Έχω χτυπήσει στο μάτι και έχει φύγει λιγάκι ο φακός. Σας βλέπω λίγο θαμπά. Ας ελπίσουμε ότι θα δω τον γιατρό σύντομα και θα περάσει. Δεν είναι σοβαρό».

Στη συνέχεια μίλησε με ενθουσιασμό για τη νέα συνεργασία της, λέγοντας: «Έχω όρεξη να κάνω πράγματα και ο Αντώνης Συριανός μου έδωσε αυτή την ωραία ευκαιρία. Είχα δισταγμό στην αρχή, αλλά επέμενε και τελικά το τόλμησα».

Αναφέρθηκε επίσης και στη Eurovision 2026, σχολιάζοντας τόσο τον Akyla, όσο και τη γενικότερη φύση του διαγωνισμού: «Έγραψα και στον Akyla, ήταν να κάνουμε και κάτι μαζί πριν, αλλά δεν έγινε. Είναι ένα μεγάλο άλμα όλο αυτό. Βέβαια ήταν δίκαιο που κέρδισε η κοπέλα από τη Βουλγαρία, είχε ωραίο τραγούδι».

Και πρόσθεσε με το δικό της χαρακτηριστικό ύφος: «Κατά τη γνώμη μου όλα αυτά περνάνε. Πόσα τραγούδια από αυτά μένουν τελικά; Περνάμε καλά για λίγες ώρες και μετά bye bye. Δεν έχει βάθος όλο αυτό. Αλλά ο Akylas κάτω από τη φτερούγα του Γιώργου, νομίζω θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Είναι γλυκύτατος».

