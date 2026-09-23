Η δήλωση του Στάθη Σχίζα για τον Σταύρο Φλώρο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα.

Ο επιχειρηματίας απάντησε σε ερώτηση για τον Σταύρο Φλώρο: «Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας. Αλλά με το τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δε νομίζω ότι θα βγει κάτι. Άποψή μου. Θα το πω λίγο λαϊκά. Χέρι που σε έχει ταΐζει δεν πρέπει να το δαγκώνεις. Και νομίζω ότι έχουμε βγάλει όλοι πάρα πολλά χρήματα από το Survivor και γενικά από τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάνει η συγκεκριμένη παραγωγή. Γιατί είδα και κάποιες άλλες δηλώσεις που την έπεσαν στην εταιρεία. Δεν υπάρχει λόγος».

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις προβλήθηκαν στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα να ξεσπάει και να χαρακτηρίζει «αφελή» τον Στάθη Σχίζα.

«Καταλάβατε γιατί τα παιδιά αυτά που ξεχωρίζουν, πολλές φορές είναι ηλίθιοι; Και τον λέω ηλίθιο εγώ. Άντε να βγάλω την ηλιθιότητα. Ζητώ συγγνώμη. Αφελής! Δεν κάνεις τέτοια δήλωση. Επειδή πήρε ο ίδιος λεφτά από τον Ατζούν, βγαίνει και λέει για ένα παιδί που έχει χάσει το πόδι του…» είπε σε έντονο ύφος ο Γιώργος Λιάγκας.

«Έχει απογοητευτικά άδικο ο Στάθης σε αυτό που λέει» πρόσθεσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι ο Σταύρος Φλώρος μόλις ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη δήλωση του Στάθη Σχίζα, του έστειλε δύο σοκαριστικές φωτογραφίες από τον τραυματισμό του.

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: Το δημόσιο «αντίο» του στον Γιώργο Μαζωνάκη με μια προσωπική φωτογραφία