Heidi Klum: Γιόρτασε τα 53α γενέθλιά της ποζάροντας με καυτό μπικίνι στο Malibu!

Η Heidi Klum εντυπωσιάζει στα 53, σε νέα καμπάνια μπικίνι και παραμένει στο επίκεντρο της μόδας.

Η Γερμανίδα σούπερ μόντελ γιόρτασε τα γενέθλιά της και εμφανίστηκε σε νέα καμπάνια μαγιό, που τράβηξε όλα τα βλέμματα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή της παρουσία στη διεθνή μόδα και την τηλεόραση.

Η Heidi Klum πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Calzedonia για το καλοκαίρι 2026, όπου εμφανίζεται σε παραλία του Malibu με σειρά από κομψά και αποκαλυπτικά μαγιό.

Το brand περιέγραψε τη συλλογή ως «μια επιμελημένη επιλογή βασικών κομματιών που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα της τρέχουσας συλλογής της Calzedonia», ενώ τόνισε ότι το σκηνικό αποτυπώνει «τον ανέμελο και θετικό τρόπο ζωής της California, με στιγμές δίπλα στην πισίνα και απέραντο ουρανό, όπου η Heidi Klum εμφανίζεται φυσική, γεμάτη αυτοπεποίθηση και γοητεία».

Η νέα καμπάνια δημιουργήθηκε με καλλιτεχνική διεύθυνση του Τόμας Χάγιο και φωτογράφιση από τους αδελφούς Μορέλι, μεταφέροντας το κοινό στην ατμόσφαιρα της αμερικανικής δυτικής ακτής. Παράλληλα, η Heidi Klum συνεχίζει δυναμικά και στην τηλεόραση, επιστρέφοντας στο Project Runway για τις σεζόν 21 και 22, διατηρώντας ενεργό ρόλο στο χώρο της ψυχαγωγίας.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της, η ίδια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», όπου εμφανίζεται σε μικρό ρόλο μαζί με την Emily Blunt. Όπως δήλωσε στο People «ήμουν στην πρώτη ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada», δηλαδή ένα πολύ μικρό πέρασμα. Με κάλεσαν να επιστρέψω στο “Ο Διάβολος φοράει Prada 2” και χάρηκα πολύ γιατί δεν με έκοψαν στο μοντάζ, έστω κι αν είναι μια πολύ σύντομη σκηνή με την Emily Blunt».

Η ίδια έχει εμφανιστεί κατά καιρούς σε αρκετές δημοφιλείς παραγωγές, όπως το Desperate Housewives δίπλα στην Έβα Λονγκόρια, το Spin City με τον Μάικλ Τζέι Φοξ σε έξι επεισόδια, το How I Met Your Mother, το Sex and the City σε σκηνή δίπλα στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και το Oceans Eight με τη Σάντρα Μπούλοκ, εμπειρίες που, όπως έχει πει, αποτελούν ξεχωριστά σημεία της πορείας της.

Παρότι δηλώνει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της ηθοποιό, αναφέρει ότι απολαμβάνει να δοκιμάζει νέα πράγματα και να βγαίνει από τη ζώνη άνεσής της. Όπως σημείωσε «πιστεύω ότι είναι πάντα σημαντικό να υπάρχει περιέργεια, στόχοι και ενδιαφέροντα, έτσι ήταν πάντα για μένα. Δοκιμάζω πράγματα που δεν είναι στο πρόγραμμα μου, αλλά μου αρέσει να λέω γιατί όχι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

govastiletto.gr – Heidi Klum: «Η ΔΕΠΥ μου είναι η υπερδύναμή μου – Με βοηθά να τα καταφέρνω όλα!»