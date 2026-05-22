Διπλή γιορτή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος υποδέχθηκε φίλους και συνεργάτες σε ένα λαμπερό πάρτι στο κέντρο της Αθήνας για τα γενέθλια και την ονομαστική του εορτή, την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Η βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανυπομονεί για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του. Από το πλευρό του δεν έλειπε η έγκυος σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο την κόρη τους, ενώ στην παρέα τους προστέθηκε αργότερα και η πάντα κομψή μητέρα της, Μιράντα Πατέρα.

Το παρών στην μεγάλη βραδιά έδωσαν και οι γονείς του τραγουδιστή και ο αδελφός του. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της βραδιάς ήταν η Πρέσβης των ΉΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Να θυμίσουμε ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025. Ο γάμος έγινε στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, στο Grand Resort στο Λαγονήσι, ενώ ακολούθησε δεξίωση στην Ανάβυσσο, σε στενό κύκλο καλεσμένων.

Προηγήθηκε ο ερχομός του γιου τους, Βασίλη, ο οποίος πήρε το όνομα του πατέρα του τραγουδιστή. Σύντομα το ζευγάρι θα κρατά την αγκαλιά του την κόρη του!

Δείτε ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών:

Μαρίνα Βερνίκου

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου-Βασίλης Σταθοκωστόπουλος

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος

Τάνια Μπρεάζου

Στέλιος Αγγελίδης-Αγγελική Αγγελίδη

Κωνσταντίνος Κυρανάκης-Ελένη Αθερινού

Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου-Ηλίας Μπόγδανος

Λέων Πατίτσας-Μαριέττα Χρουσαλά

Γιάννης Μωράκης-Σοφία Ρίζου

Κατερίνα Μπιρμπίλη-Παύλος Βαρδινογιάννης

Μαρία Φρκαγκάκη-Νίκος Μάρκογλου

Κλέλια Ανδριολάτου-Σάκης Ανδριολάτος

Νίκος Τσάκος-Σίλια Κριθαριώτη

Νίκος Γεωργιάδης-Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου-Χάρης Σιανίδης

Γιώργος Αρσενάκος

Κατερίνα Λιόλιου-Χάρης Παπατζανής

Τζον Καγιούλης-Βαγγέλης Μενιδιάτης-Χρήστος Μενιδιάτης

Γιάννης Κεντ-Ελίνα Κεντ

Φωτογραφίες: NDP photo agency

