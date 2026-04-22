Αντιμέτωπη με μια σοβαρή καταγγελία βρίσκεται η Kylie Jenner, καθώς πρώην οικιακή βοηθός της κατέθεσε αγωγή εναντίον της για διακρίσεις. Η Αντζέλικα Βάσκες, η οποία εργαζόταν στις κατοικίες της influencer σε Μπέβερλι Χιλς και Hidden Hills από τον Σεπτέμβριο του 2024, υποστηρίζει στα έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ ότι υπέστη ανάρμοστη συμπεριφορά λόγω της καταγωγής και της θρησκείας της από τις υπεύθυνες του προσωπικού.

Επίσης, υποστηρίζει ότι «αντιμετωπίστηκε με εχθρότητα και αποκλεισμό», μόλις ξεκίνησε την εργασία της και ότι υπέστη «σοβαρή και διαρκή παρενόχληση» από την Πάτσι, την Έλσι και άλλα μέλη του προσωπικού. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι «υποτιμήθηκε και εξευτελίστηκε μπροστά σε συναδέλφους» εξαιτίας της φυλής, της εθνικής της καταγωγής και των θρησκευτικών της πεποιθήσεων.

— TMZ (@TMZ) April 21, 2026

Η Αντζέλικα Βάσκες, η οποία δηλώνει ότι είναι από το Ελ Σαλβαδόρ και καθολική, υποστηρίζει ότι της έλεγαν πως «οι Καθολικοί είναι φρικτοί άνθρωποι» και ότι δεχόταν χλευασμό ή εκφοβισμό επειδή ήταν μετανάστρια. Υποστηρίζει επίσης ότι έγιναν σε βάρος της σχόλια που παρέπεμπαν στην απέλαση ανθρώπων με το δικό της υπόβαθρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέρα από το φερόμενο bullying, ισχυρίζεται ότι της ανατίθενταν οι χειρότερες δουλειές, ότι αποκλειόταν σκόπιμα από την ομάδα καθαριότητας και ότι της μιλούσαν με απαξιωτικό τρόπο, φτάνοντας να της φωνάζουν συστηματικά. Μάλιστα, αναφέρει ότι σε μία περίπτωση μία προϊσταμένη της πέταξε κρεμάστρες ενώ την επέπληττε, αφότου εκείνη διαμαρτυρήθηκε για τη μεταχείριση που δεχόταν.

Εξαιτίας των συνθηκών εργασίας, προσθέτει, εμφάνισε άγχος και «συμπτώματα συμβατά με μετατραυματική διαταραχή στρες», κάτι που, όπως λέει, οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερο εκφοβισμό, ενώ τελικά αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Αύγουστο του 2025, καθώς οι καταγγελίες της, όπως υποστηρίζει, δεν αντιμετωπίστηκαν.

Η πρώην οικιακή βοηθός της Kylie Jenner ζητά αποζημίωση για απλήρωτους μισθούς και ηθική βλάβη. Πηγές με γνώση του περιβάλλοντός της ανέφεραν ότι η ενάγουσα ήταν νεότερο μέλος του προσωπικού καθαριότητας και αντιμετώπιζε ζητήματα παρουσίας στην εργασία, μεταξύ άλλων προβλημάτων στον χώρο δουλειάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία από αυτές τις καταγγελίες δεν φαίνεται να στρέφεται άμεσα κατά της ίδιας της Kylie Jenner, αλλά περισσότερο κατά μελών του προσωπικού της και της αποτυχίας, κατά τους ισχυρισμούς της αγωγής, να αντιμετωπιστούν οι σχετικές διαμαρτυρίες και ανησυχίες, αν και η επιχειρηματίας περιλαμβάνεται στους εναγόμενους.

