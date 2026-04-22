Στους δρόμους της περιοχής Δαφνών Ηρακλείου «ξεχύθηκαν» πυροσβέστες, αστυνομικοί αλλά και πολίτες με σκοπό να βρουν οτιδήποτε θα βοηθούσε στον εντοπισμό της Ελευθερίας Γιακουμάκη, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί από την περασμένη Κυριακή (19/04).

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών.

Μία θήκη όπλου, πράσινου χρώματος καθώς και ένα πακέτο τσιγάρα είναι τα πρώτα ευρήματα των Αρχών στην περιοχή των Δαφνών. Ακόμη είναι άγνωστο αν πρόκειται για τη θήκη της κοντόκαννης καραμπίνας του 39χρονου πρώην συντρόφου της, του Μαρίνου ή αν είναι κάποιο τυχαίο εύρημα.

Παράλληλα, στο ίδιο σημείο οι Αρχές εντόπισαν και ένα πακέτο με τσιγάρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόκειται για την αγαπημένη μάρκα του 39χρονου. Σημειώνεται πως τα αντικείμενα έχουν ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να λάβουν απαντήσεις.

Στο «μικροσκόπιο» το ημερολόγιο του Μαρίνου

Το γεγονός ότι εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφός της, νεκρός προβληματίζει τις Αρχές. Ο 40χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με μία κοντόκαννη καραμπίνα στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία.

Ο άνδρας νωρίτερα είχε κληθεί από την αστυνομία για να καταθέσει ό,τι γνώριζε για την υπόθεση και θα τον καλούσαν εκ νέου στο τμήμα για δεύτερη φορά. Ωστόσο, πριν την δεύτερη κατάθεση έβαλε τέλος στη ζωή του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αδελφός του ήταν εκείνος που βρήκε τον 40χρονο αυτόχειρα, του οποίου του είχε αφήσει σε προγενέστερο χρόνο της αυτοκτονίας κάποιες σημειώσεις σαν ημερολόγιο. Σε αυτές τις σελίδες που παραπέμπουν σε γράμματα, καταγράφει τις σκέψεις του άλλα και πτυχές της ζωής του. Φέρεται να αναφέρεται και στην 43χρονη μητέρα με την οποία άλλωστε είχαν δεσμό για περίπου έναν χρόνο, όπως επίσης και στο ανήλικο παιδί του.

Υπενθυμίζουμε πως η Ελευθερία ήταν διαζευγμένη με τον πρώην άνδρα της και είχαν έντονες προστριβές που το τελευταίο διάστημα είχε κάπως εξομαλυνθεί η μεταξύ τους κατάσταση.

Παράλληλα, συγγενικά πρόσωπα τονίζουν πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση να φύγει χωρίς να έχει επικοινωνήσει με τα παιδιά της. Στο επίκεντρο των ερευνών τώρα είναι η προσωπική ζωή της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών.

Ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, είχε δεσμό με την Ελευθερία για έναν χρόνο και σύμφωνα με πληροφορίες χώρισαν πριν από δύο μήνες, καθώς τη ζήλευε σε μεγάλο βαθμό, κάτι που η γυναίκα δεν μπόρεσε να αντέξει.

Όταν πήγε να καταθέσει στις Αρχές, έφερε στο πρόσωπο του αλλά και στα χέρια του αμυχές, τις οποίες απέδωσε σε πτώση από το μηχανάκι του.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω περιστατικού, η Ελευθερία παραμένει αγνοούμενη και δεν εμφανίζεται ούτε στο δικαστήριο που είχε με τον πρώην σύζυγο της, τη Δευτέρα, εντείνοντας και άλλο την ανησυχία στην οικογένειά της.

Τα τελευταία λεπτά πριν την εξαφάνιση – Το ενδεχόμενο συνάντησης της 43χρονης με τον 39χρονο

Ενδεχόμενο αποτελεί να συναντήθηκαν, καθώς το πρωί της Κυριακής κινούνταν σε κοντινή εμβέλεια.

Στις 11:02 η 43χρονη φεύγει από το σπίτι της στις Δαφνές και καταγράφεται από το στίγμα του τηλεφώνου της να κατευθύνεται προς τους Αθανάτους.

Στις 11:20 ο 40χρονος εμφανίζεται σε καφετέρια στην περιοχή, εμφανώς ταραγμένος, ζητώντας ταξί.

Η κλήση του ταξί προσδιορίζεται περίπου στις 12:00.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν παρακάτω δεδομένα:

Η 43χρονη έφυγε από το σπίτι χωρίς την τσάντα της.

Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

Οι συγγενείς της επιμένουν ότι δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τα παιδιά της χωρίς ενημέρωση.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η 43χρονη μητέρα αναχώρησε από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής, λίγα λεπτά μετά τις 11, οδηγώντας το αυτοκίνητό της, ένα λευκό Honda, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Cretalive.gr, από μία πρώτη αρχική αναζήτηση από κάμερες ασφαλείας, το όχημα καταγράφηκε να κατευθύνεται από Δαφνές προς Ηράκλειο.

Το κινητό της μέχρι και χθες καλούσε κανονικά, όμως όλες οι κλήσεις των οικείων της έμειναν αναπάντητες. Η τελευταία επικοινωνία που καταγράφεται μέσω τηλεφώνου είναι ένα μήνυμα που φέρεται να απέστειλε η 43χρονη μητέρα στον γιο της, ότι θα του τηλεφωνήσει αργότερα. Αυτό έγινε γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, εκτιμάται ωστόσο ότι πρόκειται για το τυποποιημένο μήνυμα που αποστέλλει ο πάροχος της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με sms σ’ αυτόν που καλεί.

Τη Δευτέρα, η 43χρονη είχε ένα σοβαρό ποινικό δικαστήριο για προσωπική της υπόθεση -ως παθούσα- όμως ουδέποτε εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, όμως η κεραία καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα, περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Πηγή: patris