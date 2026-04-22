Θύμα ανελέητης βίας βρέθηκε μία 70χρονη γυναίκα στη Χαλκίδα, από τα χέρια της κόρης της και του συντρόφου της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγγελίας, τη χτυπούσαν με πρωτοφανή αγριότητα συνεχόμενα, με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της, ενώ όταν η άτυχη γυναίκα έπεσε στο έδαφος εξαντλημένη και σοκαρισμένη, την σήκωσαν, την μετέφεραν στο μπάνιο και της έριχναν παγωμένο νερό.

Στη συνέχεια την έσυραν στην κουζίνα σαν αντικείμενο και της επέβαλλαν να σταθεί όρθια, στηριζόμενη στο ένα της πόδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/04), όταν η 46χρονη κόρη της και ο 47χρονος σύντροφός της, φέρονται να επιτέθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα στην ηλικιωμένη γυναίκα. Η 70χρονη φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για την πιστοποίηση της βαρύτητας των χτυπημάτων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η γυναίκα είχε δεχθεί ξανά επίθεση πριν από περίπου έξι εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι θύμα επαναλαμβανόμενης ενδοοικογενειακής βίας.

Η άτυχη γυναίκα ενημερώθηκε για τις δυνατότητες υποστήριξης που της παρέχονται, ωστόσο δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε προστατευόμενο χώρο φιλοξενίας, ούτε να χρησιμοποιήσει ειδικές εφαρμογές άμεσης βοήθειας, όπως την εγκατάσταση της εφαρμογής «panic button».

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της κόρης της και του συντρόφου της, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.