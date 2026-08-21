Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περνάει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του στην Κρήτη, και χθες βρέθηκε στο γνωστό εστιατόριο «Palazzo», στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων, μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τον γιο τους, Κωνσταντίνο.

Ο Πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα φιλικός και ευδιάθετος, χαιρετώντας τον κόσμο που βρισκόταν στο εστιατόριο. Μάλιστα, κάποια στιγμή χαιρέτησε και τον γνωστό επιχειρηματία της Κρήτης, Μανώλη Σβουράκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η οικογένειά του επέλεξαν να απολαύσουν θαλασσινά, σε ένα εστιατόριο που φημίζεται για την πολύ καλή κουζίνα του, αλλά και για τους πολλούς επώνυμους επισκέπτες που κατά καιρούς έχουν βρεθεί στα τραπέζια του.

Ιδιαίτερα θερμός ήταν και ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, Μάξιμο Πετρόχειλο. Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δείχνει ιδιαίτερα προσιτός και ευδιάθετος απέναντι στον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Χανιά αναμένεται να αποτελέσουν τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί, το επόμενο καλοκαίρι, ο γάμος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκκαρη.

govastiletto.gr – Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια της Μαρέβας Γκραμπόφσκι – «Χρόνια πολλά αγάπη μου!»