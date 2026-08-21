Παντρεύεται γνωστό ζευγάρι της εγχώριας σόουμπιζ! Η πρόταση γάμου και το εντυπωσιακό μονόπετρο

Ο λόγος για την Δέσποινα Παπαμιχαήλ και τον Άγγελο Κατσιλιανό, οι οποίοι μέσα από μια τρυφερή ανακοίνωση μοιράστηκαν τη ρομαντική στιγμή. «Αν μου απέμεναν μόνο πέντε λεπτά ζωής ή αν είχα μπροστά μου άλλα εκατό χρόνια, θα ήθελα να τα περάσω όλα μαζί σου. Είπες το πιο όμορφο «ΝΑΙ» και τώρα ξεκινάει το δικό μας «για πάντα». Η μέλλουσα γυναίκα μου!» έγραψε ο content creator στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Όπως βλέπουμε από τις φωτογραφίες, η πρόταση γάμου έγινε μπροστά σε μια πισίνα ξενοδοχείου που έχει θέα τη θάλασσα, ενώ στο σημείο είχε στηθεί ένα ρομαντικό σκηνικό με τριαντάφυλλα και μια ταμπέλα «Marry me». Το ζευγάρι δείχνει να βιώνει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του και μαζί ανυπομονούν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Ο δημοφιλής content creator και Instagramer Άγγελος Κατσιλιανός και η σύντροφός του, Δέσποινα Παπαμιχαήλ έγιναν ευρύτερα γνωστοί ως ζευγάρι και εμφανίστηκαν μαζί στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου τον Οκτώβριο του 2024, μιλώντας για τα social media, τη σχέση τους και τα χιουμοριστικά βίντεο.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ είναι πιστοποιημένη διαιτολόγος και content creator, και μαζί με τον δημοφιλή influencer έχουν χτίσει ένα πιστό κοινό στα social media, ενώ έχουν δημιουργήσει ένα δυνατό δεσμό μεταξύ τους, αφού διανύουν ήδη αρκετά χρόνια κοινής πορείας.

Μάλιστα, ένα από τα κοινά τους είναι η αγάπη τους για τα ταξίδια, με το ζευγάρι να έχει πραγματοποιήσει διάφορες εξορμήσεις τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angelos katsilianos (@katsi_22)

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