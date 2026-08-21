Από τον ιό του Δυτικού Νείλου προσβλήθηκε ο αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος, με την κατάσταση της υγείας του να έχει επιδεινωθεί, θέτοντας σε επιφυλακή το ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου μεταφέρθηκε για νοσηλεία .

Ο Αντώνης Πανούτσος, γεννημένος το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά με καταγωγή από την Ύδρα, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της ελληνικής δημοσιογραφίας στον τομέα του αθλητισμού. Έχει διαγράψει πολυετή θητεία σε αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες, όπως το Φως των Σπορ, ο Φίλαθλος, Το Βήμα και η Sportday, ενώ υπήρξε εκδότης και συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά μοτοσυκλέτας (Μοτό, Οζ).

Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο ευρύ κοινό μέσα από τη μακρόχρονη τηλεοπτική του συνεργασία με τον Αντώνη Καρπετόπουλο σε αθλητικές εκπομπές (όπως το θρυλικό «Tora Tora Tora» κατά το Μουντιάλ του 2002), αφήνοντας εποχή για το ξεχωριστό, καυστικό του χιούμορ.

Το 2019 υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθήνας, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ.

Η είδηση για την επιδείνωση της υγείας του έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από τον δημοσιογραφικό και αθλητικό κόσμο, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της κατάστασής του.