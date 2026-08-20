Mέσα σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Όπως αναφέρει σε ενημέρωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο κίνδυνος αποσοβήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων, οι οποίες κατάφεραν να «πιάσουν» τις φωτιές εν τη γενέσει τους, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών βρέθηκε τις τελευταίες ώρες η δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή, του Δήμου Ευρώτα στη Λακωνία. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση, η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, με 9 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο που πραγματοποίησαν στοχευμένες ρίψεις από αέρος.

Παράλληλα με το έργο της κατάσβεσης, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν τα πύρινα μέτωπα. Τα κατά τόπους ανακριτικά τμήματα, συνεπικουρούμενα από τα εξειδικευμένα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια των πυρκαγιών.

Με αφορμή τις δεκάδες εστίες που κλήθηκε να διαχειριστεί το Σώμα, η Πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει έναρξη πυρκαγιάς. Επιπλέον, υπογραμμίζεται πως, εφόσον παραστεί ανάγκη, η ασφάλεια όλων εξαρτάται από την αυστηρή και πιστή τήρηση των οδηγιών που δίνουν οι αρμόδιες αρχές στο πεδίο.