Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (20/8), γύρω στις 19:30, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου αποκολλήθηκε από παλιά οικοδομή και έπεσε στο πεζοδρόμιο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μπαλάνου 33, σε μικρή απόσταση από την πολυσύχναστη πλατεία Άθωνος, μια κατεξοχήν περιοχή διασκέδασης με πολλές ταβέρνες και καφέ.

Από την πτώση των τσιμεντένιων κομματιών και των τούβλων καταπλακώθηκε ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές. Παράλληλα, ρωγμές προκλήθηκαν και στη τζαμαρία παρακείμενου καταστήματος, πιθανότατα από τα οικοδομικά υλικά που εκσφενδονίστηκαν κατά την πρόσκρουση.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε τους θαμώνες των γύρω καταστημάτων εστίασης, οι οποίοι πετάχτηκαν έντρομοι στον δρόμο για να δουν τι ακριβώς συνέβη. Όπως ανέφερε στο Voria.gr αυτόπτης μάρτυρας: «Τρώγαμε στην απέναντι ταβέρνα και ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ». Περιγράφοντας τον τρόμο των πρώτων δευτερολέπτων, πρόσθεσε: «Νομίσαμε ότι έγινε κάτι πολύ σοβαρό, σαν να έγινε σεισμός».

Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια γειτονιά με μεγάλη κινητικότητα, τη στιγμή της κατάρρευσης δεν διερχόταν κανένας πεζός από το σημείο. Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε και ο ιδιοκτήτης του κατεστραμμένου οχήματος, αφού δεν βρισκόταν μέσα σε αυτό.

Ωστόσο, μια διερχόμενη οδηγός φαίνεται πως γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. «Τρία λεπτά πριν πέσει το μπαλκόνι, μια γυναίκα πήγε να παρκάρει το αμάξι της, αλλά τελευταία στιγμή έφυγε», δήλωσε χαρακτηριστικά μάρτυρας του περιστατικού.

Η Αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο και διενεργεί προανάκριση προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε η κατασκευή.