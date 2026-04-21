Η Madonna έκανε μια εμφάνιση έκπληξη στη φετινή Coachella, στο πλευρό της headlines Sabrina Carpenter, προκαλώντας παγκόσμια ταραχή.

Ωστόσο, λίγες μέρες μετά, η βασίλισσα της pop απεύθυνε έκκληση προς τους θαυμαστές της, αφού το vintage κορμάκι που φόρεσε στη σκηνή, εξαφανίστηκε υπό άγνωστες συνθήκες.

Μάλιστα, η Madonna αποκάλυψε ότι ήταν «ο ίδιος κορσές, οι ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι Gucci», που φόρεσε στην πρώτη της εμφάνιση στο Coachella το 2006.

Η Madonna έγραψε στο Instagram: «Πετάω ακόμα ψηλά από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ τη Sabrina και όλους όσους το έκαναν δυνατό. Το να επαναφέρω το Confessions II εκεί που ξεκίνησε ήταν τόσο συναρπαστικό. Αυτή η στιγμή ήταν ξεχωριστή μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φορούσα είχαν χαθεί – η στολή μου που ανέσυρα από το προσωπικό μου αρχείο – το σακάκι, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα άλλα ρούχα. Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αρχειακά αντικείμενα από την ίδια εποχή χάθηκαν επίσης.

Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω μια ανταμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά».

