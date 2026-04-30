Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Ξανά στο «σφυρί» τα ακίνητα του τραγουδιστή

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έχει βρεθεί, εδώ και αρκετούς μήνες, πολλαπλές φορές αντιμέτωπος με τον πλειστηριασμό των ακινήτων του, με τον τραγουδιστή να ζει ένα ατελείωτο Γολγοθά. Μάλιστα, χθες, Τετάρτη 29 Απριλίου, ένα ακόμη οίκημά του μπήκε «στο σφυρί», αυτή τη φορά για οφειλή ύψους 10.000 ευρώ.

Ο γνωστός τραγουδιστής έχει χάσει ήδη ακίνητό του στην Κηφισιά, το οποίο βγήκε στο σφυρί το Φεβρουάριο του 2025, ενώ σε πλειστηριασμό έχουν βγει επίσης: ένα οικόπεδο κτίσμα αξίας 593.100 ευρώ, ένα κατάστημα αξίας 181.700 ευρώ και ένα κατάστημα αξίας 22.000 ευρώ.

Ο χθεσινός επαναληπτικός πλειστηριασμός για τα ακίνητα του Μάκη Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του στον οικισμό Άκολη της Δημοτικής Ενότητας Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και υπήρξε ματαίωση, ελλείψει πλειοδοτών.

Πρόκειται για ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο, μαζί με το διώροφο σπίτι, εμβαδού 187,52 τετραγωνικών μέτρων, και τις δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες εμβαδού 65 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μία, με πισίνα, μπάρμπεκιου και θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Η τιμή πρώτης προσφοράς στο εν λόγω ακίνητο, έχει οριστεί στα 593.100 ευρώ. Δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί δύο άγονοι πλειστηριασμοί, η τιμή ήταν μειωμένη εχθές κατά 20%, με την τιμή που προκύπτει να είναι τα 474.480 ευρώ.

