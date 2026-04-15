Η Μαρία Κορινθίου και ο αγαπημένος της, Γιώργος Καραθανάσης πέρασαν το φετινό Πάσχα στη Σκωτία.

Το ερωτευμένο ζευγάρι πραγματοποίησε το νέο του ταξίδι στο εξωτερικό, κάνοντας σχετικές δημοσιεύσεις στα social media. Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας βρέθηκαν στα πιο γνωστά κάστρα της Σκωτίας, ενώ επισκέφθηκαν και το κάστρο Glamis.

Το οικογενειακό σπίτι των Κόμης του Στράθμορ και του Κίνγκχορν, το Κάστρο Γκλάμις είναι το θρυλικό σκηνικό του Μάκβεθ του Σαίξπηρ, το σπίτι της παιδικής ηλικίας της Βασίλισσας Ελισάβετ και της Βασίλισσας Μητέρας και η γενέτειρα της πριγκίπισσας Μαργαρίτας.

Το κάστρο Glamis έχει εξελιχθεί με τα χρόνια για να δημιουργήσει ένα εκπληκτικό αρχιτεκτονικό θησαυρό, που είναι γεμάτος ζωντάνια μέχρι σήμερα.

Κάθε δωμάτιο έχει τη δική του ιστορία, αφού μπαίνετε και η εξέλιξη του κάστρου και οι θρυλικές ιστορίες και τα μυστικά του ζωντανεύουν από τους δικούς σας ενθουσιώδεις και γνώστες οδηγούς.

