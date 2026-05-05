Το Met Gala 2026 είχε φέτος μια ιδιαίτερη στιγμή που συζητήθηκε όσο λίγες: το ντεμπούτο των επόμενων “nepo baby” της παγκόσμιας showbiz στο εμβληματικό κόκκινο χαλί της Νέας Υόρκης.

Η Beyoncé εμφανίστηκε στο πλευρό του Jay-Z συνοδευόμενη από την κόρη τους, Blue Ivy, ενώ η Nicole Kidman έφτασε μαζί με τη δική της κόρη, Sunday Rose.

Οι δύο νεαρές παρουσίες τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα, καθώς έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στο Met Gala, δίνοντας έναν πιο νεανικό τόνο στη φετινή διοργάνωση.

Παρότι το event ακολουθεί γενικά τον άτυπο κανόνα να προσκαλεί καλεσμένους άνω των 18 ετών, φέτος έγιναν ειδικές εξαιρέσεις για περιπτώσεις όπου οι νεότεροι συνοδεύονταν από τους γονείς τους, επιτρέποντας έτσι τη συμμετοχή των δύο κοριτσιών στη διοργάνωση.

Η Blue Ivy, μόλις 14 ετών, εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό look από τον οίκο Balenciaga, συνδυάζοντας κορσέ, φουσκωτή φούστα και bomber jacket, σε μια πιο edgy και fashion-forward προσέγγιση.

Από την άλλη, η 17χρονη Sunday Rose κινήθηκε σε πιο ρομαντική κατεύθυνση, επιλέγοντας ένα απαλό ροζ φόρεμα από τον οίκο Chanel.

Οι μητέρες τους, Beyoncé και Nicole Kidman, είχαν και φέτος ενεργό ρόλο στη διοργάνωση ως συμπρόεδροι, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στις οικογενειακές αυτές εμφανίσεις.

Το αποτέλεσμα ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς, με το Met Gala να αποκτά για λίγο έναν πιο “γενεαλογικό” και pop culture χαρακτήρα, όπου η νέα γενιά μπήκε επίσημα στο προσκήνιο.

