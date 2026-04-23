Σύμφωνα με τη μήνυση, σε ένα από τα περιστατικά που περιέγραψε η οικιακή βοηθός, ο σκύλος της έσκισε τα ρούχα, ενώ σε άλλο η ίδια έπεσε στο έδαφος προσπαθώντας να ξεφύγει, όταν, όπως ισχυρίζεται, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά. Επίσης, ανέφερε ότι αναγκάστηκε να κρυφτεί σε ντουλάπι για να προστατευτεί.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Nelson Peltz υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε δάγκωμα ή σωματική επαφή με το σκύλο, ενώ επικαλούνται και την ύπαρξη προειδοποιητικής πινακίδας «Προσοχή σκύλος», ζητώντας την απόρριψη της αγωγής: «Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ενάγουσα δεν υπέστη δάγκωμα από το σκύλο του κυρίου Peltz ούτε υπήρξε οποιαδήποτε σωματική επαφή με το σκύλο κατά τη διάρκεια του επίδικου περιστατικού».

Ο σκύλος είχε υιοθετηθεί από την κόρη του επιχειρηματία, Nicola Peltz, μέσω του καταφυγίου ζώων που διατηρεί.

Η πλευρά της ενάγουσας υποστηρίζει ότι ο σκύλος είχε «επικίνδυνη συμπεριφορά» που ήταν γνωστή ή όφειλε να είναι γνωστή στους ιδιοκτήτες, ενώ κάνει λόγο για τραυματισμούς στη μέση, τον αυχένα και τα γόνατα, καθώς και για ψυχική οδύνη και απώλεια εισοδήματος.

Οι δικηγόροι της Μορεχόν έχουν ζητήσει να καταθέσει και η Nicola Peltz, αίτημα που απορρίπτει η πλευρά της συζύγου του Brooklyn Beckham, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει γνώση των γεγονότων.

Η υπόθεση, που κατατέθηκε το 2024, παραμένει σε εξέλιξη, αφού προηγούμενη πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού δεν έγινε αποδεκτή, οδηγώντας τη διαμάχη προς δικαστική κρίση.

Nelson Peltz is being sued by housemaid after she fended off rescue pitbull from Nicola’s shelter with duster before hiding in cupboard https://t.co/CAIKdexvzN — Daily Mail (@DailyMail) April 22, 2026

