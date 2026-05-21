Η Φωτεινή Παντζιά προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, αποκαλύπτοντας ένα σοβαρό περιστατικό ρατσισμού που βίωσε η μικρή της κόρη, Βασιλική, σε σχολή χορού.

Η επιχειρηματίας, που έχει υιοθετήσει τη Βασιλική και τον γιο της Άγγελο από την Αφρική, περιέγραψε πως η κόρη της γύρισε κλαίγοντας από το μάθημα όταν κάποια παιδιά αρνήθηκαν να καθίσουν δίπλα της λόγω του χρώματος του δέρματός της.

Η Φωτεινή Παντζιά επικοινώνησε με τη σχολή και ζήτησε συνάντηση με τους γονείς των παιδιών, ωστόσο – όπως αποκάλυψε – τελικά προτιμήθηκε η διαχείριση του θέματος εσωτερικά από τη σχολή.

Όπως σημείωσε, αυτό που τη συγκλόνισε περισσότερο ήταν η στάση των ενηλίκων: «Καμία μητέρα δεν ένιωσε την ανάγκη να μου πει δυο λέξεις. Αλλά ούτε η δασκάλα. Κανείς δεν κάθισε να μιλήσει στη Βασιλική. Κανείς δεν είπε καθαρά: “Αυτό δεν χωράει εδώ μέσα”».

Η επιχειρηματίας τόνισε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα λόγια ενός παιδιού, αλλά το πώς οι μεγάλοι αντιμετωπίζουν τέτοιες συμπεριφορές. «Τα παιδιά δεν γεννιούνται έτσι. Κάπου το ακούν. Κάπου το μαθαίνουν», ανέφερε.

Παρότι τα παιδιά ζήτησαν συγγνώμη, η μικρή Βασιλική δεν θέλησε να επιστρέψει στη σχολή χορού. «Γιατί το σώμα ενός παιδιού ξέρει πολύ πριν από εμάς πού δεν νιώθει ασφαλές», έγραψε η μητέρα της.

Η Φωτεινή Παντζιά μίλησε αργότερα και στην εκπομπή Buongiorno, εξηγώντας ότι αρχικά δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, καθώς επιθυμούσε να δώσει χρόνο στη σχολή να το διαχειριστεί σωστά.

«Όταν είδα ότι αυτό που ανέβασα πήρε τέτοια δημοσιότητα, είπα ότι πρέπει να βγω για να πω δυο λέξεις σήμερα», ανέφερε.