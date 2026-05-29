Η εκπομπή «Real View» ολοκληρώνεται πρόωρα σήμερα, 29 Μαΐου, με τις τέσσερις παρουσιάστριες Ελίνα Παπίλα, Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη να σχολιάζουν με χιούμορ, αλλά και αιχμές το τέλος της εκπομπής.

Στην έναρξη, η Δάφνη Καραβοκύρη είπε χαρακτηριστικά: «Σε μια ώρα θα ’χουν όλα τελειώσει», με τη Σοφία Μουτίδου να απαντά με σαφή διάθεση αυτοσαρκασμού πως δεν πρόκειται για «ολοκλήρωση», αλλά για «ξεκάθαρα κόψιμο».

Η Ελίνα Παπίλα προσπάθησε να δώσει έναν πιο ήπιο τόνο, σχολιάζοντας ότι «έναν μήνα πριν το καλοκαίρι είναι ολοκλήρωση», όμως η Σοφία Μουτίδου συνέχισε με χιουμοριστική διάθεση λέγοντας πως «στην Ελλάδα, αν δε φτάσεις στον τάφο, δε θα σε κλάψουν», αναφερόμενη στα θετικά σχόλια που δέχτηκαν μετά την ανακοίνωση του τέλους της εκπομπής.

Από την πλευρά της, η Δάφνη Καραβοκύρη που είχε και τα γενέθλιά της την ίδια ημέρα, χαρακτήρισε τη στιγμή «περίεργη», λέγοντας ότι βλέπει το τέλος της εκπομπής ως «μια καινούργια αρχή πραγμάτων».

