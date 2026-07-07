Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Πάρο μαζί με τις δίδυμες κόρες τους.

Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε μέσω των social media ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την καθημερινότητά τους στο κυκλαδίτικο νησί, με στιγμές από παιχνίδια στην παραλία, οικογενειακές βόλτες, κολύμπι, χαλαρά πρωινά και εξόδους.

Σε ορισμένες φωτογραφίες ποζάρει όλη η οικογένεια, ενώ σε άλλες εμφανίζεται μόνο με τον σύζυγό της ή με τις κόρες τους.

Το άλμπουμ αποτυπώνει στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας, με την Πάρο να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της οικογένειας.

View this post on Instagram A post shared by Christina Bompa Tanimanides (@chrismpo)

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