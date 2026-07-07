Η Μαρία Ηλιάκη μίλησε για την πρόσφατη επανασύνδεσή της με τον Νίκο Μουτσινά, περιγράφοντας τη συνάντησή τους ως μια φυσική συνέχεια της σχέσης τους.

Η παρουσιάστρια, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», ανέφερε πως, παρά τα χρόνια που είχαν περάσει χωρίς στενή επαφή, η μεταξύ τους επικοινωνία κύλησε σαν να μην είχε μεσολαβήσει χρόνος: «Είναι από αυτές τις φορές που συναντιέσαι με ανθρώπους και είναι σαν να τον είχες δει χθες. Σαν να το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε. Αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό».

Με χιούμορ αναφέρθηκε και στην περίοδο που δεν είχαν επικοινωνία, λέγοντας: «Δεν μου είχε ευχηθεί για το μωρό, ούτε μου είχε στείλει δώρο, αλλά περασμένα ξεχασμένα. Τώρα που θα πάει Δημοτικό, θα μου στείλει δώρο».

Οι δύο παρουσιαστές, που είχαν συνεργαστεί επί σειρά ετών στην εκπομπή ΞαναΔέστε τους, είχαν απομακρυνθεί μετά το τέλος της συνεργασίας τους, κάτι που είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης.

Η πρόσφατη συνάντησή τους έγινε viral όταν δημοσίευσαν κοινά βίντεο στα social media. Σε ένα από αυτά, η Μαρία Ηλιάκη πρότεινε να μεταφέρει τον Νίκο Μουτσινά με το αυτοκίνητό της, με εκείνον να απαντά χαριτολογώντας ότι προτιμά να τη συνοδεύσει εκείνος.

Στο τέλος του σύντομου διαλόγου, και οι δύο παραδέχθηκαν ότι χάρηκαν ιδιαίτερα για το reunion τους.

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