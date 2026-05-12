Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία την Τρίτη, λόγω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και την Ουάσιγκτον να απορρίπτει την τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent σημείωσαν άνοδο 30 σεντς ή 0,29%, φτάνοντας τα 104,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 31 σεντς ή 0,32%, αγγίζοντας τα 98,38 δολάρια.

Η νέα άνοδος ακολούθησε τη σημαντική αύξηση της Δευτέρας, όταν και οι δύο βασικοί δείκτες πετρελαίου έκλεισαν σχεδόν 2,8% υψηλότερα, καθώς οι αγορές αξιολόγησαν τον αντίκτυπο των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.