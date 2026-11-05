Σημαντικό πεδίο άντλησης κεφαλαίων διαμορφώνεται για τον εγχώριο επιχειρηματικό ιστό κατά τον Νοέμβριο του 2026, μέσα από συνδυασμένες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, του ΕΣΠΑ και των Περιφερειακών Προγραμμάτων.

Σύμφωνα με ανάλυση Εταιρείας Συμβούλων, τα διαθέσιμα εργαλεία προσφέρουν ποσοστά επιδότησης που αγγίζουν το 80%, ενώ τα επενδυτικά πλάνα σε συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να φτάσουν έως και τα 40 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας τόσο την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση, όσο και τεχνολογίες αιχμής, την άμυνα και την έρευνα.

Αγροδιατροφή και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω LEADER

Στον αγροδιατροφικό τομέα, το σχετικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 επιδοτεί σχέδια πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης και τυποποίησης, περιλαμβάνοντας καλλιέργειες, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, καθώς και την επεξεργασία ελαιολάδου, γάλακτος, κρέατος, οίνου και μελιού.

Στην πρωτογενή παραγωγή η ενίσχυση φτάνει το 50% στην περιφέρεια, και το 60% για νέους αγρότες έως 40 ετών ή μικρά νησιά του Αιγαίου, με ανώτατο πλαφόν τα 600.000 ευρώ ανά φάκελο, ενώ στη μεταποίηση ανέρχεται έως το 75%, με την προθεσμία υποβολής να εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Παράλληλα, το πρόγραμμα LEADER 2023-2027, παρέχει ενισχύσεις έως 80% για την ίδρυση, την επέκταση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό μικρών επιχειρήσεων στους κλάδους της αγροδιατροφής, του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν κτιριακές υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό, μελέτες, καθώς και αγορά γης έως το 10% του προϋπολογισμού. Αυτή την περίοδο ενεργές τοπικές προσκλήσεις τρέχουν σε Ημαθία, Ήπειρο, Καβάλα-Θάσο, Καρδίτσα, Λάρισα, Νήσους Αττικής, Πέλλα και Ρέθυμνο, με καταληκτικές ημερομηνίες που εκτείνονται έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Μεγάλες επενδύσεις στη Δίκαιη Μετάβαση, αμυντική βιομηχανία και STEP

Στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και στους Πελοποννησιακούς Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης, η δράση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) επιχορηγεί σχέδια με ποσοστά από 50% έως 70%.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το επιλέξιμο ύψος κυμαίνεται μεταξύ 300.000 και 12 εκατ. ευρώ, ενώ για τα μεγάλα επενδυτικά σχήματα φτάνει από τα 5 έως τα 40 εκατ. ευρώ, με την προθεσμία να λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2026.

Στον τομέα της άμυνας, των οχημάτων και των αεροσκαφών, το καθεστώς για τεχνολογίες διπλής χρήσης ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις ελάχιστου προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, παρέχοντας ταχεία αδειοδοτική διαδρομή και φορολογική υπερέκπτωση. Επιπλέον, για επιχειρήσεις στρατηγικών κλάδων με τουλάχιστον 100 εργαζομένους, η δράση κατάρτισης STEP και Defence καλύπτει δαπάνες από 150.000 έως 1,2 εκατ. ευρώ με δημόσια επιδότηση 50% (έως 600.000 ευρώ), δεχόμενη αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ενίσχυση της έρευνας και επερχόμενα περιφερειακά προγράμματα

Στο πεδίο της καινοτομίας, η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για παραγωγή νέων προϊόντων με προϋπολογισμό έως 400.000 ευρώ και επιδότηση έως 80%, με περιθώριο κατάθεσης έως τις 28 Ιανουαρίου 2027.

Στην Κρήτη, η δράση «Καινοτομώ στην Κρήτη» στηρίζει νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές μονάδες με ποσά από 30.000 έως 150.000 ευρώ και ενίσχυση 75%, έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Το προσεχές διάστημα δρομολογείται νέο κύμα προκηρύξεων από το ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση στην Αττική, στήριξη των μικρομεσαίων στη Στερεά Ελλάδα και νέες παρεμβάσεις για αμυντικές τεχνολογίες STEP.

Όπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι της αγοράς, τα στενά χρονικά περιθώρια των προσκλήσεων του Νοεμβρίου και οι αυστηρές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, καθιστούν επιτακτική την άμεση ωρίμανση και υποβολή των επενδυτικών φακέλων.