Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο περίπου 1% νωρίτερα, ανακάμπτοντας από το χαμηλό επτά εβδομάδων.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, το ράλι των τιμών τροφοδοτήθηκε από τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν και από στοιχεία της αγοράς που αποκάλυψαν περαιτέρω σημαντική μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου των ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύθηκαν κατά 83 σεντς ή 0,9 %, φτάνοντας τα 92,29 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 68 σεντς ή 0,8 %, κλείνοντας στα 88,97 δολάρια.