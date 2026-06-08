Με χειροπέδες και υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πάτρας ο 55χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος συνελήφθη στην Αιγιαλεία έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες φυγής.

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας εξήλθε από το Αστυνομικό Μέγαρο Αιγίου συνοδευόμενος από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας.

Φορώντας χειροπέδες και με σκυμμένο το κεφάλι, επιβιβάστηκε σε υπηρεσιακό όχημα με προορισμό τα δικαστήρια της Πάτρας, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrapress.gr, κατά τη διάρκεια της κράτησής του στα κρατητήρια της Ασφάλειας Αιγίου παρέμεινε σχετικά ήρεμος, γνωρίζοντας πλέον ότι η πολυετής προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη είχε φτάσει στο τέλος της.

Ο 55χρονος καταζητούνταν από τις αυστραλιανές αρχές εδώ και 27 χρόνια για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999.

Συνελήφθη το πρωί της Κυριακής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι όπου διέμενε στο Άλσος Συμπολιτείας.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ζούσε ως «Αντώνης Τζίμας» σε σπίτι-κρησφύγετο

Οι έρευνες των αρχών έδειξαν ότι ο Δαλαμάγκας ζούσε επί σειρά ετών στην περιοχή χρησιμοποιώντας την ψεύτικη ταυτότητα «Αντώνης Τζίμας». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια είχε εγκατασταθεί στην Αιγιάλεια, όπου ζούσε με τη σύντροφό του, η οποία κατάγεται από την περιοχή.

Μετά τη σύλληψή του ακολούθησε έρευνα στην οικία του, κατά την οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν μία βαλλίστρα, στιλέτα και συνολικά 13 κινητά τηλέφωνα. Τα ευρήματα ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ότι επρόκειτο για άτομο που λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα αυτοπροστασίας και ασφαλείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η βαλλίστρα βρέθηκε δίπλα στο κρεβάτι του, ενώ τα στιλέτα ήταν τοποθετημένα σε κοντινό σημείο του υπνοδωματίου.

Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση σύλληψής του σχεδιάστηκε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχε φόβος ότι θα μπορούσε να αντιδράσει βίαια.

Το «φρούριο» με τα έξι πιτ μπουλ

Το σπίτι όπου διέμενε ο καταζητούμενος ήταν ουσιαστικά ένα μικρό οχυρό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη φύλαξή του είχαν αναλάβει έξι σκυλιά ράτσας πιτ μπουλ, γεγονός που δυσκόλευε οποιαδήποτε προσέγγιση.

Μάλιστα, πριν από την έρευνα στο εσωτερικό της οικίας κρίθηκε αναγκαία η παρουσία ειδικού εκπαιδευτή σκύλων, προκειμένου τα ζώα να ελεγχθούν και να μπορέσουν οι αστυνομικοί να εισέλθουν με ασφάλεια στον χώρο.

Τρεις ημέρες παρακολούθησης και το μοιραίο λάθος

Η σύλληψη δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης. Οι αστυνομικοί της Αιγιαλείας είχαν θέσει την οικία υπό διακριτική παρακολούθηση έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που τους οδήγησαν στα ίχνη του.

Για τρεις συνεχόμενες ημέρες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του περιμένοντας να βγει από το σπίτι. Το πρωί της Κυριακής ο 55χρονος επιβιβάστηκε σε αγροτικό όχημα που ανήκει στη σύντροφό του και αποχώρησε από την κατοικία, δίνοντας στις αρχές την ευκαιρία που αναζητούσαν.

Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν με το πρόσχημα ενός τυπικού ελέγχου. Στο όχημα επέβαιναν επίσης η σύντροφός του και ο πατέρας του, ο οποίος είχε ταξιδέψει από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί.

Αρχικά ο Δαλαμάγκας προσήχθη λόγω έλλειψης εγγράφων ταυτοποίησης, ενώ η σύντροφός του και ο πατέρας του συνελήφθησαν αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία.

Η άρνηση και η τελική ομολογία

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα γραφεία της Ασφάλειας, ο 55χρονος επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς δίνοντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριζε ότι διαθέτει κανονικά ελληνική ταυτότητα και προέτρεπε τους αστυνομικούς να την αναζητήσουν στα αρχεία τους.

Ωστόσο, η εξέταση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, σε συνδυασμό με άλλα αναγνωριστικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και χαρακτηριστικό τατουάζ με ελληνικά γράμματα στο χέρι του, οδήγησαν στην πλήρη ταυτοποίησή του.

Όταν αντιλήφθηκε ότι δεν υπήρχε πλέον τρόπος διαφυγής, παραδέχθηκε τελικά ότι είναι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο άνθρωπος που αναζητούνταν διεθνώς επί σχεδόν τρεις δεκαετίες. Αντίστοιχες καταθέσεις φέρεται να έδωσε και ο πατέρας του στις αρχές.

Το έγγραφο-βόμβα του 2014 που αποκάλυψε το κρησφύγετο του Δαλαμάγκα

Η εξέλιξη που τελικά αποδείχθηκε καθοριστική για τον εντοπισμό του Τζέιμς Δαλαμάγκα, προερχόταν από έναν εντελώς απρόσμενο φάκελο της ΕΛ.ΑΣ.

Μια μήνυση για ενδοοικογενειακή βία που είχε κατατεθεί το 2014 από την ίδια του τη μητέρα φαίνεται πως αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε τους αστυνομικούς στο κρησφύγετο όπου ζούσε επί περισσότερο από 15 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του καταζητούμενου βρισκόταν τότε στην περιοχή για να επισκεφθεί τον γιο της.

Μετά από επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε μεταξύ τους, απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του. Στο επίσημο έγγραφο αναφέρονταν τα πραγματικά του στοιχεία, ως Δημήτριος Δαλαμάγκας, καθώς και η κατοικία του στο Άλσος Αιγιαλείας.

Παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς διαχειρίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες τη συγκεκριμένη καταγγελία το 2014, καθώς ο καταζητούμενος θα έπρεπε να είχε αναζητηθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ωστόσο, η μήνυση παρέμεινε καταχωρημένη στα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ., μετατρεπόμενη χρόνια αργότερα σε ένα στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Όταν ο ογκώδης φάκελος που είχε αποσταλεί από τις αυστραλιανές αρχές έφτασε στην Ασφάλεια Αιγίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν αναφορές σε ένα ύποπτο πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το όνομα «Αντώνης».

Οι αρχικές πληροφορίες τοποθετούσαν την παρουσία του στην ευρύτερη περιοχή της Τέμενης και των Διγελιωτίκων Αιγίου, ενώ στον φάκελο περιλαμβάνονταν και αρκετοί αριθμοί κινητών τηλεφώνων που φέρονταν να σχετίζονται με το συγκεκριμένο άτομο.

Στα ίδια έγγραφα υπήρχαν επίσης πληροφορίες ότι ο πατέρας του Δαλαμάγκα επισκεπτόταν σχεδόν κάθε χρόνο την Ελλάδα, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, γεγονός που οι αρχές εκτιμούσαν ότι συνδεόταν με συναντήσεις με τον φυγόδικο γιο του.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση ξεκίνησαν την έρευνά τους εξετάζοντας το οικογενειακό περιβάλλον του καταζητούμενου και ιδιαίτερα τη γενεαλογική σύνδεση της μητέρας του με την περιοχή της Τέμενης.

Η αναζήτηση στα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ. έφερε στο φως τη μήνυση του 2014, στην οποία όχι μόνο αναγράφονταν τα πραγματικά στοιχεία του, αλλά και ο ακριβής τόπος διαμονής του.

Έτσι, οι έρευνες άρχισαν να επικεντρώνονται στο Άλσος Αιγιαλείας. Εκεί, το όνομα «Τζέιμς Δαλαμάγκας» ήταν άγνωστο στους περισσότερους κατοίκους. Αντίθετα, πολλοί γνώριζαν έναν άνθρωπο που αποκαλούσαν «Αντώνη τον Αυστραλό». Παράλληλα, οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν και ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο που περιγραφόταν στον φάκελο των αυστραλιανών αρχών: την ύπαρξη χαρακτηριστικού τατουάζ με ελληνικά γράμματα στο χέρι του, το οποίο συνέβαλε στην τελική ταυτοποίησή του μετά τη σύλληψη.

Το έγκλημα που τον καταδίωκε για 27 χρόνια

Η υπόθεση ξεκινά στις 25 Απριλίου 1999 στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, ο Δαλαμάγκας μαχαίρωσε θανάσιμα τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο μέσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όταν το θύμα επιχείρησε να παρέμβει για να σταματήσει έναν καυγά.

Μετά το φονικό εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, ωστόσο κατάφερε να εξαφανιστεί πριν συλληφθεί. Οι αρχές εκτιμούν ότι εγκατέλειψε την Αυστραλία και βρήκε καταφύγιο στην Ελλάδα, όπου παρέμεινε για χρόνια χρησιμοποιώντας διαφορετικές ταυτότητες και ψευδώνυμα.

Μεταξύ των ονομάτων που φέρεται να χρησιμοποιούσε κατά καιρούς περιλαμβάνονται τα «Τζέιμς», «Τζιμ», «Τιμ», «Δημήτριος», «Δημήτρης», «Μήτσος», «Τάκης» και «Κάνης».

Η επικήρυξη των 200.000 δολαρίων

Οι αυστραλιανές αρχές δεν σταμάτησαν ποτέ να τον αναζητούν. Σε συνεργασία με την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο φυγάς βρισκόταν στην Ελλάδα και πιθανότατα προστατευόταν από πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Παρά το γεγονός ότι οι διωκτικές αρχές της Αυστραλίας το 2023 είχαν δώσει στη δημοσιότητα σύγχρονα ψηφιακά σκίτσα για το πώς μπορεί να μοιάζει σήμερα ο δράστης, η κίνηση αυτή δεν απέδωσε καρπούς.

Η πραγματική εικόνα του Τζέιμς Δαλαμάγκα απέχει πολύ από τη ψηφιακή εκδοχή των αρχών, καθώς τα σημάδια του χρόνου έχουν αποτυπωθεί έντονα στο πρόσωπό του, ενώ έχει πάρει και αρκετά κιλά.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας είχε ανακοινώσει αμοιβή ύψους 200.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 123.000 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η σύλληψη στην Αιγιάλεια βάζει τέλος σε μία από τις μακροβιότερες υποθέσεις διεθνούς καταδίωξης που απασχόλησαν τις αυστραλιανές αρχές, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.