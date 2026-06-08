Την απώλεια του δημοσιογράφου Γιάννη Δράζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, ανακοίνωσε με θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε συγκίνηση στον δημοσιογραφικό κόσμο, καθώς ο Γιάννης Δράζος υπηρέτησε επί περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες το λειτούργημα της ενημέρωσης, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση αλλά και στη δημόσια διοίκηση.

Μια διαδρομή 46 ετών στη δημοσιογραφία

Ο Γιάννης Δράζος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962 και έκανε τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των λυκειακών του σπουδών.

Το 1980 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην εφημερίδα «Αυριανή» ως ελεύθερος ρεπόρτερ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν εργάστηκε σε αρκετές εφημερίδες του αθηναϊκού Τύπου, μεταξύ των οποίων οι «Απογευματινή», «Ελεύθερη Γνώμη», «Ειδήσεις», «Ελεύθερος» και «Εξπρές», αποκτώντας σημαντική εμπειρία στο πολιτικό και κοινωνικό ρεπορτάζ.

Παράλληλα, από το 1987 έως το 1990 εργάστηκε στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό «Δίαυλος», ενώ από το 1988 έως το 1991 υπηρέτησε ως πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΑ1, καλύπτοντας τις πολιτικές εξελίξεις μιας ιδιαίτερα ταραχώδους περιόδου για τη χώρα.

Το 1990 εντάχθηκε στο δυναμικό του MEGA Channel ως εσωτερικός συντάκτης, σε μια εποχή που η ιδιωτική τηλεόραση βρισκόταν στα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα. Αργότερα, το 1999, ανέλαβε καθήκοντα αρχισυντάκτη στο STAR Channel, συμβάλλοντας στην οργάνωση και τη λειτουργία του ενημερωτικού τομέα του σταθμού.

Η παρουσία του στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης

Τα τελευταία χρόνια της επαγγελματικής του διαδρομής εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, παραμένοντας ενεργός στα συνδικαλιστικά δρώμενα του κλάδου.

Μάλιστα, εκλέχθηκε επανειλημμένα εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, γεγονός που αποτύπωνε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που απολάμβανε από τους συναδέλφους του.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ κάνει λόγο για έναν δημοσιογράφο με επαγγελματική συγκρότηση και ήθος, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους και στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του.

Το τελευταίο αντίο από την ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος και αποχαιρετά με συγκίνηση έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τη δημοσιογραφία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του συναδέλφου Γιάννη Δράζου, ο οποίος απεβίωσε σήμερα μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 64 ετών.

Ο Γιάννης Δράζος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Τη δημοσιογραφία ξεκίνησε αμέσως μετά τις λυκειακές του σπουδές, το 1980, στην εφημερίδα «Αυριανή» ως ελεύθερος ρεπόρτερ. Στη συνέχεια και για μία δεκαετία εργάστηκε στις εφημερίδες «Απογευματινή», «Ελεύθερη Γνώμη», «Ειδήσεις», «Ελεύθερος», και «Εξπρές». Από το 1987 έως το 1990 δούλεψε στον Ρ/Τ σταθμό «Δίαυλος» ενώ από το 1988 έως το 1991 ήταν πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΑ1. Το 1990 θα βρεθεί, ως εσωτερικός συντάκτης, στον Τ/Σ «MEGA CΗΑΝΝΕL» και από το 1999 θα εργαστεί ως αρχισυντάκτης στον Τ/Σ «STAR CHANNEL». Αργότερα, έως την συνταξιοδότησή του, θα απασχοληθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπου εκλέχθηκε επανειλημμένως εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Ο Γιάννης Δράζος υπήρξε δημοσιογράφος με επαγγελματική συγκρότηση και ήθος, ήταν αγαπητός και φίλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένειά του και αποχαιρετά με συγκίνηση τον συνάδελφο.»

Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Γιάννη Δράζο θα τελεστεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στις 12:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Χαϊδάρι, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα έχουν την ευκαιρία να του πουν το τελευταίο αντίο.

Ο θάνατός του προστίθεται στις απώλειες ανθρώπων της ενημέρωσης που σημάδεψαν με την παρουσία τους τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες δεκαετίες. Για όσους συνεργάστηκαν μαζί του, ο Γιάννης Δράζος θα μείνει στη μνήμη ως ένας επαγγελματίας με συνέπεια, γνώση του αντικειμένου και διαρκή προσήλωση στις αρχές της δημοσιογραφίας.