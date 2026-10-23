Σε μια από τις σπάνιες βραδινές δημόσιες εμφανίσεις του στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το παρών το βράδυ της Πέμπτης (22/10) στα εγκαίνια του νέου θεάτρου «Έργον», όπου παρακολούθησε την παράσταση «Φόνισσα» με πρωταγωνίστρια τη Λυδία Κονιόρδου.

Ο κ. Σαμαράς τίμησε με την παρουσία του τον νέο πολιτιστικό χώρο της Αθήνας, παρακολουθώντας τη θεατρική μεταφορά του εμβληματικού έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Σωτήρης Χατζάκης. Παράλληλα, είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τους συντελεστές της παράστασης, καθώς και με τον υπεύθυνο παραγωγής, Γιώργο Βάλαρη.

Η «Φόνισσα», με τη Λυδία Κονιόρδου στον κεντρικό ρόλο, πλαισιώνεται από οκταμελή θίασο και ζωντανή μουσική επί σκηνής, μεταφέροντας στη θεατρική σκηνή ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας.

Το παρών έδωσαν και αρκετοί επώνυμοι της ελληνικής showbiz ανάμεσα σε αυτούς οι: Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, Τάσος Κωστής, Σάρα Εσκενάζη, Άννα Νταλάρα και Γιώργος Νταλάρας.

Το νέο θέατρο «Έργον», στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής 3 και Ακαδημίας, εγκαινιάζει τη λειτουργία του με καλλιτεχνικό όραμα του σκηνοθέτη και θεατρικού παραγωγού Γιώργου Βάλαρη. Πρόκειται για έναν σύγχρονο χώρο 300 θέσεων, με έμφαση στο σύγχρονο παγκόσμιο θέατρο, τη μουσική και τις νέες σκηνικές προσεγγίσεις.

Δείτε όλους τους επώνυμους που έδωσαν το παρών

Σωτήρης Χατζάκης-Πολυξένη Μυλωνά

Άννα Νταλάρα-Γιώργος Νταλάρας

Σάρα Εσκενάζη-Τάσος Κωστής-Μαίρη Εσκενάζη

Γιώργος Βάλαρης-Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου

Γιώργος Βάλαρης-Σάρα Εσκενάζη

Γιώργος Βάλαρης-Άννα Νταλάρα-Γιώργος Νταλάρας

Δέσποινα Μοιραράκη

Λυδία Κονιόρδου-Κατερίνα Διδασκάλου

Τάσος Κωστής-Γιώργος Βάλαρη

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Αντώνης Σαμαράς: Σπάνια, μοναχική εμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού στο κέντρο της Αθήνας