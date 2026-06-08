Χωρίς μονάδες λιγνίτη μένει η Ελλάδα, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ακόμη και στο άμεσο μέλλον, σε περίπτωση που το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συνεχιστεί για μεγάλο διάστημα, αλλά και αν υπάρξει συνέχεια του πολέμου.

Στις 16 Μαΐου έκλεισε ο ατμοηλεκτρικός σταθμός του Αγίου Δημητρίου, όπου η ΔΕΗ σχεδιάζει την ανάπτυξη του πρώτου της mega data center, αρχικής ισχύος 300 MW (μεγαβάτ), το οποίο θα μπορεί σε δεύτερη φάση να επεκταθεί έως και το 1 GW (γιγαβάτ).

Στις 18 Μαΐου, υπογράφηκε η υπουργική απόφαση περί τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων και για τη μετατροπή της υπερσύγχρονης μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» σε μονάδα φυσικού αερίου.

Η «Πτολεμαΐδα 5» είναι αυτή τη στιγμή η μόνη λιγνιτική μονάδα της χώρας που παραμένει ενεργή. Ωστόσο, από το νέο έτος θα ξεκινήσει η μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου.

Την ώρα που η Ελλάδα «βιάζεται» να πριμοδοτήσει τις εισαγωγές LNG και να μετατρέψει μονάδες λιγνίτη σε Data Centers, η Γερμανία θα κρατήσει ανοιχτές μονάδες λιγνίτη μέχρι το 2038, ενώ –λόγω του πολέμου και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ- μπορεί να παρατείνει το χρόνο λειτουργίας τους, εάν τον επόμενο χειμώνα η Ευρώπη αντιμετωπίσει σοβαρές ελλείψεις σε φυσικό αέριο.

Παράταση έως το 2038 έδωσε και η Ιταλία στη λειτουργία των μονάδων λιγνίτη της χώρας.

Να σημειωθεί για την Ελλάδα, ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνεισφέρουν σημαντικό ποσοστό στο ενεργειακό μείγμα όταν φυσάει και όταν έχει ήλιο, αλλά είναι παντελής η απουσία υποδομών αποθήκευσης της παραγόμενης –από αυτές- ενέργειας.

Οι πολύ σοβαρές καταγγελίες Πολάκη

Στις 23 Απριλίου 2026, στην Ειδική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, κατηγόρησε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, κάνοντας λόγο για «συνειδητή καταστροφή των υποδομών της Ελλάδας».

«Αυτή τη στιγμή εσάς, κύριε Τσάφο, σας κατηγορώ ευθέως για συνειδητή καταστροφή υποδομών της Ελλάδας, σας κατηγορώ ευθέως για υπονόμευση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Γιατί το κάνω αυτό; Γιατί κάνατε μία σύσκεψη 17 ανώτερων τεχνικών διευθυντών της ΔΕΗ, τη βδομάδα -και μάλιστα όλοι του δικού σας πολιτικού χώρου- τη βδομάδα ακριβώς πριν το Πάσχα, και τους είπατε επί λέξει τα εξής: ότι θα κλείσουν το Σεπτέμβριο οι λιγνιτικές μονάδες… Kαι η σύγχρονη μονάδα 5 της Πτολεμαΐδας, για την οποία δώσαμε 1,5 δισ. ευρώ… είναι η πιο σύγχρονη σε όλα τα Βαλκάνια, βγάζει τους λιγότερους ρύπους, είναι ανταγωνιστική και με μονάδες φυσικού αερίου… Θα την κλείσουμε και αυτή- και είπατε στο τέλος, «με τρόπο που δεν θα μπορούν να ξανανοίξουν ποτέ ξανά». Αυτό είπατε. Και σηκώθηκαν μέχρι και τεχνικοί διευθυντές δικοί σας και σας επιτέθηκαν.

Δεν μου λέτε, κύριε Τσάφο, τα χωράφια του μπαμπά σας μοιράζετε; Ή την περιουσία του ελληνικού λαού; Πού βρήκατε το δικαίωμα να πείτε ότι θα κλείσουν οι μονάδες και δεν θα ξανανοίξουν; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα, αν αύριο υπάρξει επέκταση του πολέμου, γίνει κάτι άλλο, διακοπή της τροφοδοσίας είτε με πετρέλαιο είτε με φυσικό αέριο, γιατί να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το για 50 χρόνια εθνικό καύσιμο του λιγνίτη; Όταν όλες οι άλλες χώρες δίνουν παράταση στα απολιγνιτοποίηση, εσείς εδώ τρέχετε για να υλοποιήσετε το ντιλάρισμα που έχετε κάνει με τις εταιρείες του αμερικάνικου LNG -γιατί αυτό κάνετε- μπας και σας ρίξει κανένα βλέμμα ο Τραμπ. Γιατί αυτό κάνετε! Και υπονομεύετε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, καταστρέφετε δημόσια περιουσία και απαγορεύετε από μια μελλοντική κυβέρνηση -γιατί είστε σε αποδρομή- να ξαναβάλει μπροστά τους λιγνίτες…».

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