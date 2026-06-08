Σε μια αμφίρροπη πολιτική αναμέτρηση εξελίχθηκε ο δεύτερος γύρος των τοπικών εκλογών στην Ιταλία, με τα δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ να μοιράζονται τις εντυπώσεις και τις νίκες στις κατά τόπους περιφέρειες.

«Ισόπαλες» δείχνουν να έρχονται η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερή παράταξη, στον δεύτερο γύρο που πραγματοποιήθηκε χθες και σήμερα, σε σαράντα δύο Δήμους της Ιταλίας, με περισσότερους από 15.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα καταμέτρηση, η κεντροδεξιά συμμαχία κερδίζει τη μάχη στη Ματσεράτα και στο Αρέστο της κεντρικής Ιταλίας, όπως και στην πόλη του Λέκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο Μιλάνο.

Η κεντροαριστερά και τα Πέντε Αστέρια υπερισχύουν στον Ακράγαντα της Σικελίας, στο Τράνι της Απουλίας και στο Κιέτι της κεντρικής Ιταλίας.

Πρόκειται για έξι πόλεις οι οποίες είναι πρωτεύουσες Νομών. Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τον πρώτο γύρο που πραγματοποιήθηκε πριν δυο εβδομάδες, κεντροαριστεροί και «πεντάστεροι» εξασφαλίζουν δέκα πρωτεύουσες νομών και η κεντροδεξιά έξι.

Στον πρώτο γύρο η συμμετοχή των ψηφοφόρων διαμορφώθηκε στο 62%, ενώ χθες και σήμερα στο 54%.