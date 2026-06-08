Άγριο φονικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου στη Ρόδο, με θύμα έναν 63χρονο άνδρα. Όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο διαπληκτισμό μεταξύ δύο φίλων.

Ένας 55χρονος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα φιλοξενούσε τον 63χρονο σπίτι του, ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί του και γρήγορα έχασε τον έλεγχο, μαχαιρώνοντας τον στην καρωτίδα.

Ειδικότερα, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 στις Καλυθιές, με το θύμα μετά τον τραυματισμό του να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο και τον δράστη να συλλαμβάνεται από τις αστυνομικές Αρχές και να μεταφέρεται στην Ασφάλεια Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 63χρονο σε νοσηλευτική μονάδα της περιοχής και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά την διακομιδή του στο κέντρο υγείας.

Η ασήμαντη αφορμή

Η ασήμαντη αφορμή που πυροδότησε τον θυμό του 55χρονου προσδίδει ακόμη πιο τραγικό χαρακτήρα στη δολοφονία. Ο φερόμενος δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα του σπιτιού όταν το θύμα άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα, κατά τα λεγόμενα του δολοφόνου.

Τότε ο 55χρονος , όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε στις Αρχές, εκνευρίστηκε με τον συγκάτοικό του και με το μαχαίρι ήδη στο χέρι του, τον κάρφωσε στη καρωτίδα.

Η μαχαιριά αποδείχθηκε καθοριστική και μοιραία για τον 63χρονο, προκαλώντας του ακατάπαυστη αιμορραγία.

Είχαν καταναλώσει αλκοόλ πριν τον καβγά που οδήγησε στο φονικό

Σημειώνεται πως οι δύο άνδρες συνδέονταν με μια σχέση φιλίας και ο 55χρονος είχε παραχωρήσει τη στέγη του στο θύμα. Ωστόσο, η συμβίωση αυτή χαρακτηριζόταν από συχνές εντάσεις και από μια σειρά αδιάκοπων προβλημάτων που επιβάρυναν τη σχέση τους.

Το βράδυ της Δευτέρας, θύτης και θύμα ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Δι’ ασήμαντον αφορμή, ο 55χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον συγκάτοικό του σοβαρά, ο οποίος στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του.

Το προφίλ του 55χρονου δολοφόνου

Ο 55χρονος φερόμενος δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική δομή στη Λέρο.

Το στοιχείο αυτό αναμένεται να σταθμιστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς οι Αρχές καλούνται να αποτυπώσουν συνολικά το προφίλ του και την κατάστασή του τη στιγμή του συμβάντος.

Την υπόθεση έχουν ήδη αναλάβει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι επιχειρούν να ανασυνθέσουν σταδιακά την αλληλουχία των γεγονότων. Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε ο δράστης στο να αφαιρέσει τη ζωή του φίλου του.

Πηγή: Dimokratiki