Mια επιτυχία όσον αφορά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις πέτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό Κογκρέσο, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη χρηματοδότηση για το μεταναστευτικό του πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερψήφισε ένα νέο δημοσιονομικό πακέτο, το οποίο ανοίγει το δρόμο για τη διάθεση ενός τεράστιου χρηματικού ποσού, που αγγίζει τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα κονδύλια αυτά πρόκειται να κατευθυνθούν αποκλειστικά στη χρηματοδότηση εκτεταμένων επιχειρήσεων με στόχο τον εντοπισμό και την απομάκρυνση παράτυπων μεταναστών από το αμερικανικό έδαφος.

Η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πολιτική των μαζικών απελάσεων, την οποία ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει θέσει στην κορυφή της ατζέντας του για τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, επιδιώκοντας να δείξει άμεσα αποτελέσματα στο πεδίο της εσωτερικής ασφάλειας και της φύλαξης των συνόρων.

Το σχέδιο νόμου, που είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα, προβλέπει διατεθούν τα τρία επόμενα χρόνια ποσά περίπου 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), άλλων περίπου 26 δισεκ. για την αστυνομία συνόρων (CBP) και ποσό 5 δισεκ. για έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες.