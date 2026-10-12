Η Ρωσία υποστήριξε τη Δευτέρα ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Το νούμερο αυτό ανέρχεται, για τη χρονική περίοδο από το 2022 έως σήμερα, σε 320,7 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 286 δισεκατομμύρια ευρώ). Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24 ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάντρ Νόβακ.

Μόνο φέτος η Ρωσία εφοδίασε την ΕΕ με ενεργειακούς πόρους αξίας 21,3 δισεκ. δολαρίων, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις εξαγωγές ντίζελ, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, ο Νόβακ είπε ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να τις επαναφέρει στα 3-3,5 εκατ. τόνους μηνιαίως έως το τέλος του έτους, αριθμός αντίστοιχος του συνήθη όγκου εξαγωγών της χώρας. Χάρη σε αυτή τη συμφωνία, οι προμήθειες ρωσικού ντίζελ θα εξισορροπήσουν εν μέρει την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, πρόσθεσε.